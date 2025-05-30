Жительница Новосибирской области ранила сама себя в попытке оговорить сына

Жительница Новосибирской области обратилась в полицию и сообщила, что якобы сын угрожает ей убийством, а также обвинила его в причинении ей лёгкого вреда здоровью. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, при подаче заявления её предупредили об ответственности за дачу ложных показаний.