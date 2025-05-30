Жительница Новосибирской области ранила сама себя в попытке оговорить сына

Жительница Новосибирской области обратилась в полицию и сообщила, что якобы сын угрожает ей убийством, а также обвинила его в причинении ей лёгкого вреда здоровью. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, при подаче заявления её предупредили об ответственности за дачу ложных показаний.
Однако в ходе проверки выяснилось, что эти преступления совершены не были, а лёгкий вред здоровью женщина причинила себе самостоятельно.
Барабинский районный суд признал её виновной в заведомо ложном доносе о совершении преступления и приговорил к ста восьмидесяти часам обязательных работ.