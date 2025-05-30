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Жительница Новосибирской области ранила сама себя в попытке оговорить сына

Её признали виновной в ложном доносе.

Источник: Freepik

Жительница Новосибирской области обратилась в полицию и сообщила, что якобы сын угрожает ей убийством, а также обвинила его в причинении ей лёгкого вреда здоровью. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, при подаче заявления её предупредили об ответственности за дачу ложных показаний.

Однако в ходе проверки выяснилось, что эти преступления совершены не были, а лёгкий вред здоровью женщина причинила себе самостоятельно.

Барабинский районный суд признал её виновной в заведомо ложном доносе о совершении преступления и приговорил к ста восьмидесяти часам обязательных работ.