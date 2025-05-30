Посол Беляев рассказал о давлении на дипмиссию РФ в Швеции

Дипломат также отметил, что последний инцидент произошел 25 мая, когда были зафиксированы противоправные действия, однако задержать злоумышленников шведская полиция не смогла. По утверждению главы дипмиссии, представители местных СМИ проявляют исключительную навязчивость, нарушая нормы неприкосновенности как самой дипломатической миссии, так и ее сотрудников.