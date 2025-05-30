У Курильских островов произошло еще одно землетрясение

В Тихом океане у побережья Курильских островов произошло еще одно землетрясения. Однако на этот раз его зафиксировали у берегов Северных Курил.
Как сообщила РИА Новости начальник сейсмологической станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, магнитуда подземных толчков составила 5 баллов.
Землетрясение зафиксировали в 10:41 по местному времени (02:41 по московскому). Эпицентр подземных толчков находился в 92 км от необитаемого курильского острова Матуа, он залегал на глубине 77 км.
По словам Семеновой, данные об ощутимости землетрясения не поступали, тревогу цунами также не объявляли.
Ранее сообщалось, что сразу два землетрясения зафиксировали у берегов Южных Курил.