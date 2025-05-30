Жителя Алтая дважды оштрафовали за размещение в соцсети песен Oxxxymiron

В Алтайском крае суд дважды наложил штраф на местного жителя за публикацию в социальной сети «ВКонтакте» песен рэперов Oxxxymiron (Мирон Федоров)* и Славы КПСС (Вячеслав Машнов), которые ранее были включены в реестр экстремистских материалов. Об этом свидетельствуют судебные документы, полученные РИА Новости.
В материалах указано, что мужчина разместил в музыкальном разделе своей страницы композиции «Колумбайн»** группы Замай и Славы КПСС, а также трек Oxxxymiron «Последний звонок».
Обе песни рассказывают о нападениях учащихся на школы и входят в федеральный список запрещенных материалов. Гражданин признал свою вину по обоим протоколам, отметив, что не знал о статусе этих песен и размещал их просто потому, что они ему понравились.
В конце апреля суд вынес решение о штрафе в размере тысячи рублей за каждое нарушение. Заседания по делу прошли за один день, и мужчина был признан виновным в распространении запрещенных материалов без осведомленности о их статусе.
Ранее в отношении оперной певицы Марии Максаковой* был составлен очередной административный протокол, иноагент не предоставила данные о себе в уполномоченный орган.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
** Движение признано террористическим и запрещено в России.