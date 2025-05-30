В Харькове произошла серия мощных взрывов

Взрывы произошли в Харькове на Украине, заявил Игорь Терехов.
Мэр города уточнил, что речь идёт о серии взрывов.
«Серия взрывов в городе», — написал он в своём блоге в соцсетях.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Кроме того, сирены включены в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о серии взрывов в Одессе. Также стало известно о взрыве в украинской столице.