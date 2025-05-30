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В Харькове произошла серия мощных взрывов

В Харьковской области Украины объявили воздушную тревогу.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в Харькове на Украине, заявил Игорь Терехов.

Мэр города уточнил, что речь идёт о серии взрывов.

«Серия взрывов в городе», — написал он в своём блоге в соцсетях.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Кроме того, сирены включены в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о серии взрывов в Одессе. Также стало известно о взрыве в украинской столице.