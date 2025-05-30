Telegram оштрафовали на крупную сумму за отказ удалять каналы об однополых отношениях*

В материалах дела уточняется, что специалисты Роскомнадзора выявили 10 каналов в Telegram, посвященных однополым сексуальным отношениям. Некоторые из них администрировались блогерами, другие — общественными организациями. После обнаружения каналов надзорное ведомство неоднократно направляло администрации мессенджера требования об их удалении. Однако требования не были исполнены, в результате чего было заведено административное дело по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.