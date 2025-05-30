30 мая Байкальск простится с погибшими в кровавой бойне подростками

30 мая 2025 года Байкальск прощается с подростками, погибшими в кровавой бойне во время празднования дня рождения. Двумя днями ранее на всю страну прогремела страшная новость — компания школьников выпивала, когда неожиданно 17-летний парень схватил нож и набросился на ребят. Позже стало известно о гибели четверых человек, еще четверо пострадали. После совершения преступления предполагаемый подозреваемый поджег дом, где и погиб сам.