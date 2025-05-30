30 мая Байкальск простится с погибшими в кровавой бойне подростками

30 мая 2025 года Байкальск прощается с подростками, погибшими в кровавой бойне во время празднования дня рождения. Двумя днями ранее на всю страну прогремела страшная новость — компания школьников выпивала, когда неожиданно 17-летний парень схватил нож и набросился на ребят. Позже стало известно о гибели четверых человек, еще четверо пострадали. После совершения преступления предполагаемый подозреваемый поджег дом, где и погиб сам.
В последний путь проводят 13 и 14-летних парней, а также 16-летнюю девушку. Прощание с четвертым убитым состоится 3 июня. Глава администрации Байкальского городского поселения Василий Темгеневский обратился к тем, кто будет присутствовать на церемонии.
— Это событие сопряжено с глубокими эмоциями и требует особой подготовки. Убедительно просим вас не отпускать детей на данное мероприятие без сопровождения ответственного взрослого (родителя, родственника, близкого знакомого семьи), — написал он в социальных сетях.
В это время следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего. Заведено уголовное дело, назначен ряд экспертиз.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что стало известно, когда раненых в Байкальске подростков выпишут из больницы.