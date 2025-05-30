Junge Welt: канцлер Мерц попытается подтолкнуть Россию к уступкам по Украине

Ранее Мерц сообщил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла все ограничения по дальности передачи вооружений Украине. По его словам, украинские военные теперь могут использовать западное вооружение для ударов по российской территории. Канцлер также подчеркнул, что дальнейшие детали по военной поддержке не будут разглашаться из соображений безопасности. В Кремле назвали это решение «достаточно опасным, если оно все же было принято» и отметили, что оно идет вразрез с устремлениями России к мирному урегулированию, пишет RT.