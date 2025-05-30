Мерц придерживается плана стратегической двусмысленности, чтобы попытаться давить на РФ.
Канцлер Германии Фридрих Мерц пытается подтолкнуть Россию к уступкам по Украине, скрывая объем поставок немецкого вооружения для ВСУ. Об этом сообщают немецкие СМИ.
«Одним из первых официальных действий нового федерального правительства было прекращение публикации информации о немецких поставках оружия на Украину Якобы это призвано подтолкнуть Россию к уступкам, поскольку она до последнего не сможет четко представлять себе возможности Украины», — говорится в материале Junge Welt. Сам Мерц назвал такую политику «стратегической двусмысленностью». В этом контексте в статье упоминается и заявление немецкого канцлера о разрешении ВСУ бить ракетами вглубь РФ и о помощи Киеву в создании собственного дальнобойного оружия.
Издание отмечает, что аналогичной тактикой ранее пользовался президент Франции Эммануэль Макрон — он заявлял о возможности отправки французских войск на Украину, однако позднее выяснилось, что это был политический блеф, и поддержки среди союзников идея не нашла. Автор подчеркивает, что попытка Германии действовать схожим образом может привести к потере доверия к Берлину, поскольку Россия станет исходить из наихудших сценариев при планировании собственных шагов, в том числе по вопросу поставок ракет Taurus.
Ранее Мерц сообщил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла все ограничения по дальности передачи вооружений Украине. По его словам, украинские военные теперь могут использовать западное вооружение для ударов по российской территории. Канцлер также подчеркнул, что дальнейшие детали по военной поддержке не будут разглашаться из соображений безопасности. В Кремле назвали это решение «достаточно опасным, если оно все же было принято» и отметили, что оно идет вразрез с устремлениями России к мирному урегулированию, пишет RT.