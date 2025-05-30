В США неизвестный выдавал себя на главу аппарата Белого дома

Собеседники WSJ сообщили, что у них возникли подозрения относительно сообщений от Уайлс из-за необычно официального стиля и грамматических ошибок. Кроме того, в переписке были вопросы о Трампе, на которые руководителю аппарата сотрудников Белого дома должны быть известны ответы. Сейчас не установлено, кто именно стоял за этим инцидентом и каковы были его цели. Федеральное бюро расследований и Белый дом проводят расследование и пока не располагают данными, что к атаке причастно иностранное государство.