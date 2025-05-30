В США неизвестный выдавал себя на главу аппарата Белого дома

В США расследуют попытки неизвестного выдать себя за главу аппарата Белого дома.
Телефон главы аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс был взломан, после чего с ее номера рассылались сообщения и совершались звонки ведущим американским политикам и бизнесменам. Об этом сообщают источники одной из газет США.
«Федеральные власти расследуют тайную попытку выдать себя за главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс после того, как неизвестная женщина обратилась к видным республиканцам и руководителям предприятий, выдавая себя за нее», — пишет The Wall Street Journal. Издание ссылается на свои источники.
По данным газеты, после взлома злоумышленник получил доступ к контактам влиятельных сенаторов, губернаторов и предпринимателей. Один из собеседников получил с номера Уайлс просьбу о денежном переводе, другому предложили составить список людей для возможного помилования президентом США Дональдом Трампом. Источники издания отмечают, что для имитации голоса во время звонков, вероятно, использовался искусственный интеллект.
Собеседники WSJ сообщили, что у них возникли подозрения относительно сообщений от Уайлс из-за необычно официального стиля и грамматических ошибок. Кроме того, в переписке были вопросы о Трампе, на которые руководителю аппарата сотрудников Белого дома должны быть известны ответы. Сейчас не установлено, кто именно стоял за этим инцидентом и каковы были его цели. Федеральное бюро расследований и Белый дом проводят расследование и пока не располагают данными, что к атаке причастно иностранное государство.
Ранее в соцсети X был взломан аккаунт премьер-министра Чехии Петра Фиалы, пишет RT. На странице главы правительства разместили сообщения о якобы совершенной атаке российских вооруженных сил на чешских военнослужащих у границы с Калининградской областью. Помимо этого, на взломанном аккаунте появилось сообщение о предполагаемой подготовке Чехией санкций в ответ на введение Штатами торговых пошлин.