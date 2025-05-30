Хакеры получили доступ к контактам главы аппарата Белого дома, пишут СМИ

«Некоторым законодателям стало ясно, что сообщения подозрительные, когда самозванец начал задавать вопросы о (президенте США Дональде) Трампе, на которые Уайлс должна была знать ответы, — и в одном случае, когда самозванец попросил о денежном переводе. Во многих случаях сообщения были с грамматическими ошибками и в более формальной тональности, чем обычно общается Уайлс, сказали люди, которые получили сообщения», — пишет WSJ.