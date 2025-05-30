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Хакеры получили доступ к контактам главы аппарата Белого дома, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости. Очередная утечка информации произошла в Белом доме, на этот раз хакеры получили доступ к личным контактам главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс и от ее лица связывались с конгрессменами и руководителями корпораций, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Источник: © РИА Новости

«По словам осведомленных источников, федеральные власти расследуют тайную попытку выдать себя за главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс после того, как неизвестный человек обратился к видным республиканцам и руководителям предприятий, выдавая себя за нее», — сообщает газета.

Скомпрометирован был ее личный телефон, а не официальный. Сообщения и звонки исходили с другого, не связанного с Уайлс номера. При этом ФБР не считает, что за мошенническими попытками может стоять иностранное государство, пишет газета.

«Некоторым законодателям стало ясно, что сообщения подозрительные, когда самозванец начал задавать вопросы о (президенте США Дональде) Трампе, на которые Уайлс должна была знать ответы, — и в одном случае, когда самозванец попросил о денежном переводе. Во многих случаях сообщения были с грамматическими ошибками и в более формальной тональности, чем обычно общается Уайлс, сказали люди, которые получили сообщения», — пишет WSJ.

Источники также сообщили, что в прошлом году якобы иранские агенты взломали ее электронную почту и таким образом завладели досье на вице-президента Джей Ди Вэнса, который тогда был напарником Трампа на выборах.

Уайлс считается самым приближенным к Трампу сотрудником в Белом доме.