Хакеры получили доступ к контактам главы аппарата Белого дома, пишут СМИ

«По словам осведомленных источников, федеральные власти расследуют тайную попытку выдать себя за главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс после того, как неизвестный человек обратился к видным республиканцам и руководителям предприятий, выдавая себя за нее», — сообщает газета.
Скомпрометирован был ее личный телефон, а не официальный. Сообщения и звонки исходили с другого, не связанного с Уайлс номера. При этом ФБР не считает, что за мошенническими попытками может стоять иностранное государство, пишет газета.
«Некоторым законодателям стало ясно, что сообщения подозрительные, когда самозванец начал задавать вопросы о (президенте США Дональде) Трампе, на которые Уайлс должна была знать ответы, — и в одном случае, когда самозванец попросил о денежном переводе. Во многих случаях сообщения были с грамматическими ошибками и в более формальной тональности, чем обычно общается Уайлс, сказали люди, которые получили сообщения», — пишет WSJ.
Источники также сообщили, что в прошлом году якобы иранские агенты взломали ее электронную почту и таким образом завладели досье на вице-президента Джей Ди Вэнса, который тогда был напарником Трампа на выборах.
Уайлс считается самым приближенным к Трампу сотрудником в Белом доме.