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Во Владивостоке прогремели два взрыва

В районе бухты Десантная во Владивостоке прогремели два взрыва, жертв нет.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 30 мая — РИА Новости. В районе бухты Десантная во Владивостоке прогремели два взрыва, повреждений и жертв нет, угроза нейтрализована, сообщает правительство Приморья.

«По информации антитеррористической комиссии Приморского края, представители профильных ведомств устранили последствия инцидента, произошедшего во Владивостоке. По данным оперативных служб, рано утром в районе бухты Десантная произошло два хлопка. На место происшествия прибыли специальные и экстренные службы, район инцидента оцеплен, движение транспорта между бухтами Шамора и Щитовая частично было перекрыто. В результате происшествия повреждений и жертв нет», — говорится в сообщении.

Власти отмечают, что угрозу нейтрализовали. Реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности в районе инцидента.

В пятницу утром Центр организации дорожного движения Владивостока сообщил о перекрытии дороги в районе Горностая на перекрестке с улицей Снеговой. В соцсетях утверждали, что на месте заметили вертолет, а очевидцы говорили, что услышали два хлопка. Спустя несколько часов в Telegram-каналах сообщили о снятии оцепления.