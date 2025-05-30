Во Владивостоке прогремели два взрыва

В пятницу утром Центр организации дорожного движения Владивостока сообщил о перекрытии дороги в районе Горностая на перекрестке с улицей Снеговой. В соцсетях утверждали, что на месте заметили вертолет, а очевидцы говорили, что услышали два хлопка. Спустя несколько часов в Telegram-каналах сообщили о снятии оцепления.