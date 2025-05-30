В Приморье прогремели два взрыва, на место выехали военные

«На место происшествия прибыли специальные и экстренные службы, район оцеплен, движение транспорта между бухтой Шамора и поселком Щитовая частично было перекрыто. В результате происшествия повреждений и жертв нет. В настоящее время угроза нейтрализована», — говорится в официальном сообщении комиссии в telegram-канале. На месте также дежурили военные.