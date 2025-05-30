В Приморье прогремели два взрыва, на место выехали военные

Во Владивостоке сообщили о двух взрывах, угроза ликвидирована.
Во Владивостоке в районе бухты Десантная зафиксировали два взрыва. Об этом сообщает Антитеррористическая комиссия Приморского края. На место для ликвидации последствий выехали силовики и военные.
«На место происшествия прибыли специальные и экстренные службы, район оцеплен, движение транспорта между бухтой Шамора и поселком Щитовая частично было перекрыто. В результате происшествия повреждений и жертв нет. В настоящее время угроза нейтрализована», — говорится в официальном сообщении комиссии в telegram-канале. На месте также дежурили военные.
После получения информации о происшествии специалисты выехали на место для организации комплекса мер безопасности. На месте работали силовики, а также специалисты по гражданской обороне.
Далее telegram-канал Mash сообщил, что спустя время с момента происшествия с места выехали две машины, накрытые брезентом. Причем путь в сторону Шаморы силовики заблокировали с самого утра. На месте дежурили полицейские и военные — проводили досмотр.
Обновлено: 07:28: URA.RU связалось с управлением ФСБ по Приморскому краю. Там отказались комментировать корреспонденту информацию о происшествии.