Российские бойцы получили 15 млн за сбитый F-16: что известно об истребителях. Инфографика

Всего США с 1974 года выпустили более 4 600 истребителей такого класса и они по-прежнему производятся в массовом порядке. На данный момент страны НАТО имеют на своем вооружении более 500 истребителей F-16 (количество самолетов без Турции и США), поэтому могут их поставить на Украину в достаточно большом количестве, учитывая развитую логистику и материально-техническую базу для этих боевых летательных машин в самой Европе. Цена одного F-16, учитывая большое пространство конфигураций, может варьироваться от 43 до 55 млн долларов за единицу.