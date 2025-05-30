Российские бойцы получили 15 млн за сбитый F-16: что известно об истребителях. Инфографика

Бойцы ВС РФ уничтожили F-16, предположительно, в Запорожской области.
Российские военные уничтожили американский истребитель F-16 в зоне СВО и получили за это 15 миллионов рублей от компании «Форэс». Ранее ВС РФ уже сбивали такие истребители, которые США поставили Украине в конце июля 2024-го. F-16 представляют собой многофункциональный боевой самолет с высокоточными ракетами и бомбами и находятся на вооружении НАТО с 1974 года. URA.RU рассказывает технические характеристики истребителей F-16 и их ключевых отличий от российских МиГ-29.
Бойцы ВС РФ получили 15 млн рублей за F-16.
Двенадцать российских военнослужащих получили премию в размере 15 миллионов рублей за уничтожение первого американского истребителя F-16 в зоне СВО. Об этом сообщили в компании «Форэс», инициировавшей выплату.
F-16 оснащен пушками, высокоточными ракетами и бомбамиФото: U.S Air Force / Staff Sgt. Erin Mills.
«Компания “Форэс” выполнила ранее объявленное обязательство и передала 15 миллионов рублей военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации за уничтожение первого истребителя F-16 в зоне проведения специальной военной операции», — заявили в компании. Ранее глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим инициативам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщал, что американский истребитель F-16 был предположительно сбит в Запорожской области в период подготовки им ракетного удара по данному региону.
Церемония награждения состоялась 29 мая 2025 года на приграничной территории с участием командования. Сертификаты на денежную премию были вручены двенадцати военнослужащим, которые, по информации предприятия, сыграли непосредственную роль в ликвидации воздушной цели.
Выплаты от «Форэс».
Истребитель F-16 имеет отличную маневренностьФото: NIDS/NATO Multimedia Library.
Компания «Форэс» специализируется на производстве керамических пропантов, которые используются для поддержания нефтяных пластов при добыче сырья. На Петербургском международном экономическом форуме руководство компании публично объявило о денежного вознаграждения за уничтожение истребителя F-16, а также за ликвидацию западной бронетехники. В декабре 2024 года гендиректор «Форэс» Сергей Шмотьев подтвердил готовность выплатить 15 миллионов рублей за первый сбитый F-16.
С начала проведения СВО компания направила на поддержку ВС РФ 237,7 миллиона рублей. На эти средства приобретались техническое оснащение, средства связи, комплексы радиоэлектронной борьбы, тепловизионное оборудование, медикаменты и эвакуационное снаряжение. Всего в зону боевых действий было поставлено свыше 500 тонн медицинских изделий и лекарственных препаратов.
Многофункциональный истребитель.
F-16 — многофункциональный истребитель четвертого поколения с высокоточными ракетами и бомбами. Помимо высокоточных ракет и хороших пилотажных свойств самолет имеет на борту 20-мм шестиствольную пушку М61А1. Данная пушка имеет возможность стрельбы снарядами с обедненным ураном. Истребитель F-16 по праву считается лучшим среди аналогичных однодвигательных самолетов. Двигатель истребителя надежный и имеет прекрасное соотношение тяги к весу.
Технические характеристики F-16.
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Дальность полета — 4000 км. Максимальная высота полета — 18000 метров. Боевой радиус самолета — 1361−1759 км.
Экипаж состоит из одного человека. Крейсерская скорость истребителя составляет — 0,93 М. Максимальная скорость — 2 145 км/ч. Скорость подъема — 275 м/с.
Вооружение истребителя.
F-16 имеет стрелково-пушечное вооружение. Это 1? 20-мм шестиствольная пушка M61A1 с боезапасом в 511 снарядов.
Также у истребителя в наличии управляемые ракеты: ракеты «воздух-воздух»: AIM-7, 6xAIM-9, 6xAIM-120, AIM-132, Python 3, Python 4, Derby, Sky Flash, Magic 2. Ракеты «воздух-поверхность»: 6xAGM-65A/B/D/G, AGM-45, 2xAGM-84, 4xAGM-88, AGM-154 JSOW, AGM-158 JASSM, Penguin Mk.3;
Помимо этого он имеет и бомбы: корректируемые 4xGBU-10, 6xGBU-12, GBU-15, GBU-22, GBU-24, GBU-27, 4xGBU-31 JDAM. Корректируемые кассетные: CBU-103, CBU-104, CBU-105. Свободнопадающие: Mark 82, 8xMark 83, Mark 84.
На вооружении НАТО.
Всего США с 1974 года выпустили более 4 600 истребителей такого класса и они по-прежнему производятся в массовом порядке. На данный момент страны НАТО имеют на своем вооружении более 500 истребителей F-16 (количество самолетов без Турции и США), поэтому могут их поставить на Украину в достаточно большом количестве, учитывая развитую логистику и материально-техническую базу для этих боевых летательных машин в самой Европе. Цена одного F-16, учитывая большое пространство конфигураций, может варьироваться от 43 до 55 млн долларов за единицу.
Сильные стороны истребителя F-16Фото: Фото: инфографика URA.RU.
Истребитель МиГ-29: подробная информация.
МиГ-29 был выпущен в 1977 годуФото: Роман Наумов © URA.RU.
МиГ-29 — советский/российский истребитель четвертого поколения. Предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнем из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях в свободном пространстве и на фоне земли, в том числе в условиях помех, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости. МиГ-29 получил большую известность за рубежом, эксплуатировался, в частности, в 1988 году на авиасалоне в Фарнборо.
Технические характеристики истребителя.
Его дальность полета — 2900 км. Максимальная высота полета — 18000 метров. Боевой радиус самолета — 740 км.
Экипаж истребителя состоит из одного человека. Крейсерская скорость техники — 0,8 М. При этом максимальная скорость у земли составляет 1500 км/ч, а на высоте — 2450 км/ч. Скорость подъема — 334 м/с.
Вооружение истребителя.
Миг-29 имеет в наличии пушку ГШ-301 калибра 30 мм с боезапасом в 150 снарядов. На вооружении также есть и ракеты: авиационные ракеты «воздух-воздух» разных типов (Р-27Р, Р-73, Р-60М), неуправляемые реактивные снаряды и авиабомбы. Помимо этого есть и ракеты «воздух-поверхность»: Х-29, Х-31 и другие.