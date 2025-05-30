Мэр Байкальска призвал не пускать детей одних на похороны подростков

«Это важно в первую очередь для безопасности детей: присутствие близкого человека даст ребёнку чувство защищённости, — пишет Василий Темгеневский. — Также ребёнку может потребоваться внимание родителей и помощь в осознании происходящего. К тому же наличие взрослых позволит обеспечить порядок и уважительное отношение. В случае, если родители не смогут сами сопроводить ребёнка на такое мероприятие, следует попросить об этом другого ответственного взрослого».