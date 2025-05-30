Мэр Байкальска призвал не пускать детей одних на похороны подростков

Мэр Байкальска Василий Темгеневский призвал родителей не отпускать детей на похороны погибших на вечеринке подростков без сопровождения ответственных взрослых. Напомним, похороны троих школьников состоятся 30 мая, ещё одного — 3 июня.
«Это важно в первую очередь для безопасности детей: присутствие близкого человека даст ребёнку чувство защищённости, — пишет Василий Темгеневский. — Также ребёнку может потребоваться внимание родителей и помощь в осознании происходящего. К тому же наличие взрослых позволит обеспечить порядок и уважительное отношение. В случае, если родители не смогут сами сопроводить ребёнка на такое мероприятие, следует попросить об этом другого ответственного взрослого».
Напомним, в ночь с 27 на 28 мая в Байкальске во время празднования дня рождения в дачном домике 17-летний подросток напал с ножом на компанию. На месте погибли 5 человек, в том числе и сам подозреваемый, который сжёг дом. Ещё 4 подростка в больнице.