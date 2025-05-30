Гражданка России из Киргизии лишилась паспорта РФ из-за угрозы «общественно-политической стабильности»

Сообщается, что уроженке Киргизии 39 лет. Она получила паспорт гражданки России в 2020 году. 29 мая у женщины изъяли документ, удостоверяющий личность. В МВД подчеркнули, что жительница создавала угрозу национальной безопасности страны.