Гражданка России из Киргизии лишилась паспорта РФ из-за угрозы «общественно-политической стабильности»

Сотрудники правоохранительных органов Камчатского края лишили гражданства РФ уроженку Киргизии. Причиной послужили факты совершения жительницей действий, «негативно влияющих на общественно-политическую стабильность». Об этом уведомили в УВМ УМВД России по Камчатскому краю.
Сообщается, что уроженке Киргизии 39 лет. Она получила паспорт гражданки России в 2020 году. 29 мая у женщины изъяли документ, удостоверяющий личность. В МВД подчеркнули, что жительница создавала угрозу национальной безопасности страны.
«После вручения соответствующих уведомлений паспорт гражданина РФ был изъят в установленном порядке. В трехдневный срок она должна покинуть территорию Российской Федерации», — сказано в сообщении.
Кроме того, о задержании оповестили в органах Забайкальского края. Полиция начала расследование дела о незаконной деятельности с тарифами. Фигурантами выступают совладельцы генерирующей компании «ТГК-14».