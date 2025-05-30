Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что украинские власти утратили контроль над ВСУ, пишет RT. По его словам, парламент страны принял решение продлить срок, в течение которого дезертиры могут добровольно вернуться в ряды ВСУ, до конца лета. Как пояснил Дубинский, эта мера была официально обоснована необходимостью «реинтеграции», однако на самом деле подобное решение связано с провалом предыдущей кампании по возвращению дезертиров, поскольку практически никто из них так и не вернулся на службу.