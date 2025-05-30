На Украине выросло число дезертиров.
Число случаев самовольного оставления частей в рядах ВСУ за январь-май 2025 года достигло 25 508, что почти вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом свидетельствуют документы Единого государственного реестра судебных решений Украины.
«Количество случаев самовольного оставления частей украинскими военными резко увеличилось… В целом за пять месяцев в стране заметили 25 508 случаев дезертирства», — пишет РИА Новости со ссылкой на документ.
Если в январе 2025 года было зафиксировано почти пять тысяч таких инцидентов, то уже в апреле этот показатель превысил шесть тысяч. Эксперты прогнозируют, что к концу года общее число случаев может достичь рекордных 61 тысячи, что существенно выше прошлогоднего значения в 35 750 случаев.
Анализ судебных решений показывает, что украинские власти по-разному реагируют на случаи дезертирства. В ряде ситуаций военнослужащие, впервые покинувшие часть и добровольно вернувшиеся на службу, освобождаются от уголовной ответственности — такая возможность предусмотрена украинским законодательством и требует согласия командира.
Судебные данные также содержат примеры, когда сбежавшие военные избегали наказания даже спустя длительное время после самовольного ухода, либо получали возможность выйти под залог. В то же время встречаются случаи строгого применения закона: например, снайпер ВСУ был арестован без права на залог после полутора лет розыска, а другой военный получил реальный срок заключения за отсутствие на службе восемь месяцев.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что украинские власти утратили контроль над ВСУ, пишет RT. По его словам, парламент страны принял решение продлить срок, в течение которого дезертиры могут добровольно вернуться в ряды ВСУ, до конца лета. Как пояснил Дубинский, эта мера была официально обоснована необходимостью «реинтеграции», однако на самом деле подобное решение связано с провалом предыдущей кампании по возвращению дезертиров, поскольку практически никто из них так и не вернулся на службу.