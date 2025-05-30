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Во Владивостоке прогремели взрывы в районе бухты Десантная

В районе бухты Десантная во Владивостоке прогремело два взрыва. Об этом в пятницу, 30 мая, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

В районе бухты Десантная во Владивостоке прогремело два взрыва. Об этом в пятницу, 30 мая, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

— По информации Антитеррористической комиссии Приморского края, представители профильных ведомств устранили последствия инцидента, произошедшего во Владивостоке, — говорится в сообщении.

Уточняется, что повреждений и жертв нет. Район был оцеплен, движение транспорта частично перекрыто, но угроза уже нейтрализована. В настоящее время реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности.

Накануне, взрыв прогремел в жилом дворе в Ставрополе ночью 29 мая. При детонации погибли двое человек, в том числе Гурциев — ветеран специальной военной операции и участник программы «Время Героев». Позже в Сети появилось видео с моментов взрыва. Представители краевого отделения Следственного комитета РФ вскоре сообщили, что правоохранители ведут работу на месте случившегося.