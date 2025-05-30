Мощные взрывы прогремели в Приморье. Онлайн-трансляция

08:04 30.05.2025 Очевидцы сообщили о появлении вертолета в небе над районом Горностай, а также о звуках, напоминающих хлопки. Кроме того, поступила информация о временном перекрытии автомобильной дороги в районе Снеговой во Владивостоке. Позднее свидетели уточнили, что движение на данном участке восстановлено и трасса вновь открыта для транспорта.