Мощные взрывы прогремели в Приморье. Онлайн-трансляция

Во Владивостоке зафиксировали два мощных взрыва.
В Приморье в районе бухты Десантная прогремели два мощных взрыва. Информацию передает антитеррористическая комиссия Приморского края. На место ликвидации последствий выехали военные и силовые ведомства. Подробнее о происшествии в онлайн-трансляции URA.RU.
08:04 30.05.2025 Очевидцы сообщили о появлении вертолета в небе над районом Горностай, а также о звуках, напоминающих хлопки. Кроме того, поступила информация о временном перекрытии автомобильной дороги в районе Снеговой во Владивостоке. Позднее свидетели уточнили, что движение на данном участке восстановлено и трасса вновь открыта для транспорта.
PrimaMedia.Приморье.
07:46 30.05.2025 URA.RU связалось с управлением ФСБ по Приморскому краю. Там отказались комментировать корреспонденту информацию о происшествии.
07:45 30.05.2025 Telegram-канал Mash сообщил, что спустя время с момента происшествия с места выехали две машины, накрытые брезентом. Путь в сторону Шаморы заблокировали с самого утра.
07:45 30.05.2025 «На место происшествия прибыли специальные и экстренные службы, район оцеплен, движение транспорта между бухтой Шамора и поселком Щитовая частично было перекрыто», — говорится в официальном сообщении комиссии в telegram-канале. На месте также дежурят военные.