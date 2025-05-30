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Правительство Приморья сообщило о двух взрывах во Владивостоке

Утром в пятницу, 30 мая, во Владивостоке прогремели два взрыва.

Утром в пятницу, 30 мая, во Владивостоке прогремели два взрыва. Инцидент произошел в районе бухты Десантная, сообщило правительство Приморского края.

Как уточнили в правительстве, на место происшествия сразу после взрывов прибыли сотрудники оперативных служб. Они быстро устранили последствия случившегося. Пострадавших нет.

Краевые власти также добавили, что район инцидент оцеплен, движение транспорта между бухтой Шамора и Щитовая частично перекрыто.

Также утром в пятницу Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Владивостока предупредил о перекрытии дороги в районе Горностая на пересечении с улице Снеговой. Тогда очевидцы в соцсетях сообщили, что на месте заметили вертолет.

Ранее сообщалось о серии взрывов в Харькове.