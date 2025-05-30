Правительство Приморья сообщило о двух взрывах во Владивостоке

Утром в пятницу, 30 мая, во Владивостоке прогремели два взрыва. Инцидент произошел в районе бухты Десантная, сообщило правительство Приморского края.
Как уточнили в правительстве, на место происшествия сразу после взрывов прибыли сотрудники оперативных служб. Они быстро устранили последствия случившегося. Пострадавших нет.
Краевые власти также добавили, что район инцидент оцеплен, движение транспорта между бухтой Шамора и Щитовая частично перекрыто.
Также утром в пятницу Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Владивостока предупредил о перекрытии дороги в районе Горностая на пересечении с улице Снеговой. Тогда очевидцы в соцсетях сообщили, что на месте заметили вертолет.
Ранее сообщалось о серии взрывов в Харькове.