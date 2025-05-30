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Хакеры получили доступ к контактам главы аппарата Белого дома

Газета Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что в Белом доме произошла очередная утечка информации.

Газета Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что в Белом доме произошла очередная утечка информации. Уточняется, что хакеры получили доступ к личным контактам главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс.

По словам автора издания, злоумышленники от лица Уайлс связывались с конгрессменами и руководителями различных корпораций.

«Скомпрометирован ее личный телефон. Звонки и сообщения происходили с другого номера, который не связан с Уайлс. Представители ФБР полагают, что хакеры могут быть из другой страны», — отметило издание.

Источники добавили, что в прошлом году иранские хакеры взломали ее электронную почту и получили досье на вице-президента Джей Ди Вэнса.