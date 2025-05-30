На Камчатке уроженку Киргизии лишили паспорта РФ из-за угрозы нацбезопасности

Управление МВД России по Камчатскому краю прекратило гражданство Российской Федерации 39-летней уроженки Киргизии, получившей российский паспорт в 2020 году. Об этом в пятницу, 30 мая, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Причиной такого решения стало установление фактов совершения ею действий, создающих угрозу национальной безопасности и негативно влияющих на общественно-политическую стабильность.
В ведомстве отметили, что решение было принято на основании Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», предусматривающего прекращение гражданства за предоставление ложных сведений и совершение действий, угрожающих национальной безопасности.
— Сотрудники УВМ УМВД России по Камчатскому краю ознакомили женщину с принятым решением, после вручения соответствующих уведомлений паспорт гражданина Российской Федерации был изъят в установленном порядке. В трехдневный срок она должна покинуть территорию Российской Федерации, — говорится в сообщении.
Кроме того, с 30 июня 2025 года в России начнут действовать новые правила въезда в страну для людей, которым не требуется российская виза. Исключением станут граждане Белоруссии и дети до шести лет. Чтобы попасть в Россию, иностранцам нужно будет получить специальный QR-код. Как будет работать эта система и что о ней известно — в материале «Вечерней Москвы».