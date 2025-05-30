В Минусинске возбуждено уголовное дело на владельца пансионата

В Минусинске возбудили уголовное дело на владельца пансионата за смерть женщины-инвалида. Об этом сообщила Прокуратура Красноярского края.
В прокуратуру обратился житель Абакана и рассказал о своей трагедии. В апреле 2025 г. он нашёл для своей недееспособной матери дом в с. Селиваниха Минусинского района, специально оборудованный для пребывания пенсионеров и инвалидов.
За плату индивидуальный предприниматель пообещала заботиться о его маме, которая нуждалась в особом внимании и специальном уходе.
Однако вместо качественного ухода беспомощные пациенты систематически получали снотворное, что облегчало работу владелицы бизнеса, но усугубляло состояние здоровья постояльцев. Спустя месяц такого псевдоухода мать заявителя скончалась.
Эксперты зафиксировали на теле погибшей гематомы и синяки, а в крови обнаружили признаки отравления снотворным.
По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Расследование находится на особом контроле прокуратуры.
Ранее в бассейне погибла 8-летняя девочка из-за халатности работников аквацентра.