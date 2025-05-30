ВСУ спровоцировали удары по городам Украины из-за работы ПВО, отметили в подполье.
Подразделения противовоздушной обороны Украины стали чаще попадать по гражданским объектам, пытаясь сбить российские беспилотники «Герань». Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на пророссийское подполье.
«В результате в нескольких крупных городах Украины — Днепр, Сумы, Харьков, огнём ВСУ были повреждены жилые здания, есть погибшие», — передают источники в беседе с РИА Новости. По словам собеседника агентства, дроны ВС РФ начали менять траекторию полета и осуществлять заход на цель с большой высоты.
В результате подобных инцидентов в городах Украины были повреждены жилые здания, есть погибшие среди мирных. Источник уточнил, что украинские военные традиционно возлагают ответственность за разрушения на российские войска, однако в подполье подчеркнули, что повреждения нередко становятся следствием работы украинской ПВО по воздушным целям над городами.
Ранее Минобороны России сообщало о нанесении ударов по военным объектам на Украине, в том числе по складам боеприпасов и производственным помещениям беспилотников. Ведомство отмечало, что эти действия стали ответом на атаки украинских дронов по российским регионам, в результате которых пострадали мирные жители.