Украинские ПВО стали попадать в гражданских, пытаясь сбить «Герани»

В результате подобных инцидентов в городах Украины были повреждены жилые здания, есть погибшие среди мирных. Источник уточнил, что украинские военные традиционно возлагают ответственность за разрушения на российские войска, однако в подполье подчеркнули, что повреждения нередко становятся следствием работы украинской ПВО по воздушным целям над городами.