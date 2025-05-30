Взрывы во Владивостоке: что известно об инциденте и пострадавших

Утром 30 мая в районе бухты Десантная во Владивостоке прогремели взрывы. По данным правительства Приморского края, их было два. К месту ЧП прибыли сотрудники спецслужб. Об этом сообщили в Telegram-канале краевого правительства.
Как отмечается в материале, район, где произошли взрывы, оцепили. Движение вблизи опасной зоны перекрыто.
«В результате происшествия повреждений и жертв нет. В настоящее время угроза нейтрализована», — указано в сообщении.
В ночь на 29 мая работники оперативных служб зафиксировали взрыв в Ставрополе. Его услышали в одном из дворов по улице Чехова. В результате взрыва погиб первый заместитель мэра города Заур Гурциев. Следователи устанавливают причины произошедшего ЧП, осмотр места произведен.