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Взрывы во Владивостоке: что известно об инциденте и пострадавших

Во Владивостоке произошли два взрыва в районе бухты Десантная.

Источник: Комсомольская правда

Утром 30 мая в районе бухты Десантная во Владивостоке прогремели взрывы. По данным правительства Приморского края, их было два. К месту ЧП прибыли сотрудники спецслужб. Об этом сообщили в Telegram-канале краевого правительства.

Как отмечается в материале, район, где произошли взрывы, оцепили. Движение вблизи опасной зоны перекрыто.

«В результате происшествия повреждений и жертв нет. В настоящее время угроза нейтрализована», — указано в сообщении.

В ночь на 29 мая работники оперативных служб зафиксировали взрыв в Ставрополе. Его услышали в одном из дворов по улице Чехова. В результате взрыва погиб первый заместитель мэра города Заур Гурциев. Следователи устанавливают причины произошедшего ЧП, осмотр места произведен.