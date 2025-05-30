В Коканде водитель дважды намерено переехал человека на автомобиле

Как сообщили в МВД, за рулём находился ранее дважды судимый узбекистанец, который приехал к магазину своего соседа по махалле, расположенному на улице Амира Темура в Коканде. Автомобиль был зарегистрирован на другое лицо. Водитель начал сигналить, чтобы к нему вышел владелец магазина.
Когда владелец магазина вышел, между мужчинами произошёл словесный конфликт. Водителю не понравилось, что владелец магазина слишком долго не реагировал на сигнал и заставил его ждать.
Хозяин торговой точки попытался избежать эскалации и зашёл обратно в помещение, однако водитель последовал за ним и попытался задушить. Нанеся лёгкие телесные повреждения, он похитил две бутылки питьевой воды и скрылся с места происшествия на автомобиле.
Пока пострадавший звонил своим братьям, чтобы вызвать подмогу, агрессивный водитель решил вернуться. Через полчаса он вновь подъехал к магазину. Воспользовавшись тем, что рядом на светофоре загорелся красный свет, он намеренно выехал на встречную полосу и попытался задавить владельца и его братьев, стоявших у магазина.
В результате, поехав задним ходом, он сбил одного из них. Наезд оказался настолько сильным, что человек оказался под автомобилем. Но даже это не остановило водителя — он поехал вперёд и повторно переехал пострадавшего, после чего скрылся с места происшествия.
Пострадавший получил тяжёлые травмы и спустя десять дней умер в больнице.
Подсудимый был признан виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса. Суд приговорил его к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.