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29 мая в Самаре 19-летний водитель «Гранты» сбил 16-летнего самокатчика

Двадцать девятого мая в Самаре случилось ДТП с участием несовершеннолетнего водителя электросамоката.

Двадцать девятого мая в Самаре случилось ДТП с участием несовершеннолетнего водителя электросамоката. Он врезался в машину, которой управлял юноша 19-ти лет.

О подробностях случившегося проинформировали сотрудники ГУ МВД РФ по Самарской области.

Столкновение произошло около полудня (в 12:54) на Ново-Садовской улице рядом с домом номер 305 корпус А.

Согласно представленной информации, виновником аварии стал 19-летний водитель автомобиля Lada Granta, который не предоставил преимущество электросамокатчику.

После столкновения подросток получил повреждения, однако они были незначительными — пострадавшему назначили амбулаторную терапию.

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