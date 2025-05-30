Добыча — двести рублей: прикамца будут судить за грабеж

В начале марта в дежурную часть полиции обратились очевидцы преступления, которое произошло утром на улице возле многоквартирного дома. Лысьвенцы рассказали полицейским, что некий мужчина подошел сзади к пожилой женщине, поставил подножку, чтобы она упала, и забрал ее сумку. Пенсионерка не смогла подняться самостоятельно, ей вызвали скорую неравнодушные горожане. Женщину 1939 года рождения доставили в больницу для оказания экстренной помощи. От резкого падения потерпевшая получила серьезные травмы. Нападавший успел похитить из кошелька пенсионерки 200 рублей.