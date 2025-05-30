Над Зеленским нависла угроза госпереворота

По мнению политолога, попытки Ермака занять пост премьер-министра или пройти в парламент не дадут немедленного результата, поскольку парламентские полномочия истекли, а для формирования нового состава требуется время и согласование всех ветвей власти. Кроме того, процедура назначения главы правительства возможна только при наличии легитимных президента и спикера Верховной рады. По словам Скачко, Ермак в условиях действующей политической системы может претендовать на власть исключительно через внеправовые методы.