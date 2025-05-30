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Над Зеленским нависла угроза госпереворота

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак может занять пост главы государства Владимира Зеленского только в результате государственного переворота. Об этом сообщил политолог Владимир Скачко.

Зеленского могут сместить с поста в результате госпереворота.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак может занять пост главы государства Владимира Зеленского только в результате государственного переворота. Об этом сообщил политолог Владимир Скачко.

«Ермак может сместить Зеленского только за счет государственного переворота и установления какого-то незаконного руководящего органа, хунты или комитета спасения, который приходит к власти после слома прежней системы власти и всей структуры власти», — сказал Скачко. Его слова передает aif.ru.

Эксперт отметил, что Ермак не обладает законными полномочиями для смены Зеленского на посту президента. В настоящее время статус Ермака не закреплен ни в одном законодательном акте, а также не упоминается в Конституции. По сути, он выполняет функции руководителя канцелярии и не обладает иными официальными полномочиями, отметил Скачко.

По мнению политолога, попытки Ермака занять пост премьер-министра или пройти в парламент не дадут немедленного результата, поскольку парламентские полномочия истекли, а для формирования нового состава требуется время и согласование всех ветвей власти. Кроме того, процедура назначения главы правительства возможна только при наличии легитимных президента и спикера Верховной рады. По словам Скачко, Ермак в условиях действующей политической системы может претендовать на власть исключительно через внеправовые методы.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о намерении завершить свою политическую деятельность одновременно с украинским главой Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал в интервью изданию Politico. Ермак подчеркнул, что начал работать в политике вместе с нынешним президентом Украины и планирует покинуть ее вместе с ним, пишет RT.