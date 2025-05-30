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В больницу Иркутска поступил ребенок с отморожением от холодильника

Врачей Ивано-Матренинской детской клинической больницы Иркутска удивил очередной пациент — девочка с холодовой травмой, полученной за несколько дней до наступления календарного лета.

Источник: Российская газета

Родители привезли малолетнюю дочь в экстренное приемное отделение клиники. Специалисты поинтересовались для анамнеза, каким образом ребенок отморозил руку в мае. Отец с матерью пояснили, как это произошло.

Девочка доставала из холодильника брикет сливочного масла и прикоснулась к металлической стенке морозильной камеры. Рука мгновенно прилипла, точнее, примерзла к ледяной поверхности.

«Чтобы освободить конечность, взрослые полили прилипшую руку теплой водой. Это правильное решение», — отметила дежурный хирург клиники Юлия Круталевич.

Медики диагностировали отморожение 1−2 степени. Маленькую пациентку оставили в стационаре, несколько дней за ее состоянием понаблюдают врачи.