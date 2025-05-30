В больницу Иркутска поступил ребенок с отморожением от холодильника

Родители привезли малолетнюю дочь в экстренное приемное отделение клиники. Специалисты поинтересовались для анамнеза, каким образом ребенок отморозил руку в мае. Отец с матерью пояснили, как это произошло.
Девочка доставала из холодильника брикет сливочного масла и прикоснулась к металлической стенке морозильной камеры. Рука мгновенно прилипла, точнее, примерзла к ледяной поверхности.
«Чтобы освободить конечность, взрослые полили прилипшую руку теплой водой. Это правильное решение», — отметила дежурный хирург клиники Юлия Круталевич.
Медики диагностировали отморожение 1−2 степени. Маленькую пациентку оставили в стационаре, несколько дней за ее состоянием понаблюдают врачи.