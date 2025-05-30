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Экс-сотрудник свердловской ИК-63 признан виновным в получении взяток

Ивдельский городской суд признал виновным в получении взяток бывшего начальника отдела ФКУ ИК-63 ГУФСИН России по Свердловской области Александра Зиновьева.

Этот фигурант обвинялся в серии преступлений против интересов госслужбы, а также в коррупции, сообщает Официальный телеграм-канал судов Свердловской области.

Суд установил, что с 2020 года по 2021 год Зиновьев передавал отбывающим наказание осужденным запрещенные к хранению и использованию предметы (сотовые телефоны, коньяк и дрожжи). Также через посредника он получил три взятки — от 11 до 30 тыс. руб.

В суде подсудимый признал вину, но оспаривал размер полученных взяток.

Ивдельский горсуд признал Зиновьева виновным в 10 преступлениях по ч.1 ст. 286 УК РФ, а также в трех преступлениях по ч.3 ст. 290 УК РФ и назначил наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы ИК общего режима.

Также назначено дополнительное наказание — лишение права занимать на госслужбе и в органах местного самоуправления должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий на срок три года.

Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщалось ранее, Невьянский городской суд признал виновным экс-начальника ФКУ «Исправительная колония № 46» свердловского ГУФСИН России по ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, а равно за общее покровительство и попустительство по службе), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (Мелкое взяточничество) и ч. 2 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в значительном размере за общее покровительство и попустительство по службе).

Осужденный получил виде 7 лет 3 месяцев лишения свободы условно.