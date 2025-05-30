Экс-сотрудник свердловской ИК-63 признан виновным в получении взяток

Суд установил, что с 2020 года по 2021 год Зиновьев передавал отбывающим наказание осужденным запрещенные к хранению и использованию предметы (сотовые телефоны, коньяк и дрожжи). Также через посредника он получил три взятки — от 11 до 30 тыс. руб.