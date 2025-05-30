В Красноярске расследуется дело об истязании малолетнего ребенка

В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя, подозреваемого в истязании двухлетнего пасынка.
Как сообщили в Следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, дело возбуждено по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ — истязание лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии или иной зависимости от виновного.
По предварительным данным следствия, в период с января по апрель текущего года мужчина, проживая вместе с семьей в квартире в Красноярске и на даче в Березовском районе, систематически наносил ребенку телесные повреждения. Поводом для обращения в правоохранительные органы послужило заявление бабушки мальчика, которая заметила у внука множественные травмы.
Ребенок был экстренно изъят из семьи и помещен в специализированное детское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. В настоящее время он находится под временной опекой бабушки.
Следователи выясняют роль матери ребенка, которая, по предварительной информации, присутствовала при избиениях, но не смогла защитить сына. По словам женщины, мужчина якобы препятствовал ее вмешательству, утверждая, что «воспитывает настоящего мужчину».
Подозреваемый задержан. Вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу решается. Расследование продолжается.
Ранее рассказывали, что мать, утопившую новорожденную девочку в туалете, отправили в колонию.