В Красноярске расследуется дело об истязании малолетнего ребенка

По предварительным данным следствия, в период с января по апрель текущего года мужчина, проживая вместе с семьей в квартире в Красноярске и на даче в Березовском районе, систематически наносил ребенку телесные повреждения. Поводом для обращения в правоохранительные органы послужило заявление бабушки мальчика, которая заметила у внука множественные травмы.