Российские военные расширяют буферную зону на границе с Харьковской областью.
Российские войска начали создавать новый участок буферной зоны на границе Белгородской и Харьковской областей. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его данным, продвижение российских подразделений в этом районе стало возможным после взятия под контроль населенного пункта Строевка.
«Наши бойцы зачищают приграничную территорию. Кроме того, усилено давление на позиции вооруженных формирований Украины в районах Отрадного и Бологовки. Из вышесказанного можно говорить о начале формирования нового участка буферной зоны между Белгородской и Харьковской областями», — сообщил Марочко в беседе с ТАСС. При этом в Минобороны РФ пока не комментировали данную информацию.
По словам военного эксперта, российские подразделения развивают успех после освобождения Строевки, продвигаясь как к северу, так и к югу от этого населенного пункта. Одновременно ведутся операции по зачистке прилегающих территорий и расширению контролируемой полосы безопасности вдоль границы. Уточняется также, что действия российских военных затрудняют снабжение и передвижение украинских сил в этом секторе фронта.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял о необходимости создания буферной зоны безопасности на границе с Украиной для защиты приграничных регионов РФ, передает Pravda.ru. Российские войска ведут работу по оттеснению украинских сил и формированию санитарной зоны, в том числе в районах Харьковской и Курской областей, чтобы обеспечить безопасность мирного населения и затруднить действия ВСУ вблизи границы.