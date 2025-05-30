Российские военные расширяют буферную зону на границе с Украиной

«Наши бойцы зачищают приграничную территорию. Кроме того, усилено давление на позиции вооруженных формирований Украины в районах Отрадного и Бологовки. Из вышесказанного можно говорить о начале формирования нового участка буферной зоны между Белгородской и Харьковской областями», — сообщил Марочко в беседе с ТАСС. При этом в Минобороны РФ пока не комментировали данную информацию.