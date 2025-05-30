В США сотрудника Пентагона арестовали за попытку шпионажа

«Операция ФБР проводилась в общественном парке в штате Виргиния. Первого мая обвиняемый направился в указанное место и оставил там какой-то предмет. После его ухода ФБР изъяло предмет, который оказался флешкой, на которой содержалось сообщение от Латча и несколько напечатанных документов, каждый из которых содержал информацию, отмеченную грифом “Секретно” или “Совершенно секретно”», — говорится в заявлении минюста.