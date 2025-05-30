Украинские дроны атаковали Россию — карта ударов БПЛА 30 мая

В ночь на 30 мая дроны атаковали Курск, в результате чего пострадал мужчина, были повреждены больница и многоквартирные дома. Всего по Курской области ударили 12 беспилотников, по Белгородской — восемь. Опасность атаки БПЛА была объявлена в Ельце (Липецкая область) и Воронежской области. Подробнее о том, куда прилетали дроны ВСУ прошедшей ночью и видео последствий атаки — в материале URA.RU.