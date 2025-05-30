Украинские пленные помогли ВС РФ в операции в Часовом Яре

Украинские пленные две недели помогали российским бойцам.
Украинские военнослужащие, взятые в плен при зачистке одного из кварталов в Часовом Яре, на протяжении двух недель передавали своему командованию дезинформацию по указанию российских военных. Об этом 30 мая сообщили в подразделении полка ВС РФ.
«Две недели пленные помогали нашим бойцам накапливаться и проводить дальнейшую зачистку зданий, вводя свое руководство по радиостанции в заблуждение…» — сказали в подразделении. Сообщение передает РИА Новости. Пленные украинские солдаты участвовали в обеспечении операций российских бойцов, передавая ложную информацию о якобы полном контроле над районом и благоприятной обстановке.
Ранее российские военнослужащие задержали группу украинских бойцов, укрывавшихся на территории одного из районов Часова Яра, находящегося под контролем российских сил, пишет RT. Военные 331-го полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии захватили в плен нескольких украинских военных, которых их сослуживцы оставили при отступлении.