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На нефтепроводе в Колумбии произошла утечка из-за теракта

По данным СМИ, нефть «отравила» реку Араука.

Источник: Аргументы и факты

Неизвестные взорвали колумбийский нефтепровод Bicentenario, информирует компания Cenit, которая является филиалом компании нефтегазовой Ecopetrol.

В сообщении сказано, что речь идёт о террористическом акте.

«Cenit активировала план экстренных мероприятий и реагирования на утечку на трубопроводе Bicentenario в районе Пальмарито, в сельской местности муниципалитета Фортуль, департамент Араука, после террористической атаки, совершенной неизвестными против нашей инфраструктуры», — заявили в компании.

Безопасность района обеспечивает армия Колумбии.

По данным Reuters, нефть «отравила» реку Араука. Топливо также оказалось на её берегах. Местные фермеры сообщают о потере урожая.

В апреле текущего года в Колумбии также был подорван нефтепровод компании Cenit. По информации СМИ, ответственность за атаку, предположительно, могут нести боевики ELN.