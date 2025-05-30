На нефтепроводе в Колумбии произошла утечка из-за теракта

«Cenit активировала план экстренных мероприятий и реагирования на утечку на трубопроводе Bicentenario в районе Пальмарито, в сельской местности муниципалитета Фортуль, департамент Араука, после террористической атаки, совершенной неизвестными против нашей инфраструктуры», — заявили в компании.