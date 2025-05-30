На нефтепроводе в Колумбии произошла утечка из-за теракта

Неизвестные взорвали колумбийский нефтепровод Bicentenario, информирует компания Cenit, которая является филиалом компании нефтегазовой Ecopetrol.
В сообщении сказано, что речь идёт о террористическом акте.
«Cenit активировала план экстренных мероприятий и реагирования на утечку на трубопроводе Bicentenario в районе Пальмарито, в сельской местности муниципалитета Фортуль, департамент Араука, после террористической атаки, совершенной неизвестными против нашей инфраструктуры», — заявили в компании.
Безопасность района обеспечивает армия Колумбии.
По данным Reuters, нефть «отравила» реку Араука. Топливо также оказалось на её берегах. Местные фермеры сообщают о потере урожая.
В апреле текущего года в Колумбии также был подорван нефтепровод компании Cenit. По информации СМИ, ответственность за атаку, предположительно, могут нести боевики ELN.