Во Владивостоке прогремели взрывы утром 30 мая: подробности

Рано утром во Владивостоке в районе бухты Десантная прогремели два мощных взрыва. Как сообщили в пресс-службе правительства Приморского края, обошлось без жертв и разрушений. Оперативные службы оперативно отреагировали на происшествие, полностью локализовав угрозу.
«По данным оперативных служб, рано утром в районе бухты Десантная произошло два хлопка. В результате происшествия повреждений и жертв нет. В настоящее время угроза нейтрализована», — уточнили в правительстве.
Сразу после инцидента прибывшие на место спецслужбы оцепили опасную зону. Было частично ограничено движение транспорта между бухтой Шамора и поселком Щитовая. В результате перекрытия дорог временно изменились маршруты общественного транспорта, в частности движение автобуса № 72 было ограничено, о чем оперативно предупредили пассажиров через Telegram-канал.
Сейчас специалисты проводят комплекс мероприятий по обеспечению безопасности в районе бухты Десантная. Причины произошедшего устанавливаются. Местные власти подчеркивают, что ситуация находится под контролем.
Накануне в Ставрополе произошел взрыв неизвестного устройства, в результате которого погибли два человека. Одним из погибших оказался участник СВО Гурциев, вторым — его знакомый. Взрыв произошел из-за применения самодельного взрывного устройства. Пока неизвестно кто его установил.
Председатель СК России Александр Бастрыкин взял расследование данного уголовного дела на личный контроль. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса: убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом и незаконное приобретение и хранение взрывных устройств.
Вечером 27 мая жители Омска жаловались на мощный грохот, похожий на взрывы, вызывавший вибрацию стен. Особенно много сообщений поступило из Омского района (окрестности поселков Пушкино, Андреевка и Ростовка), а также из Амурского поселка в северо-восточной части города. Губернатор области Виталий Хоценко распорядился провести проверку после многочисленных сообщений местных жителей о громких хлопках.