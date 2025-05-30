Во Владивостоке прогремели взрывы утром 30 мая: подробности

Вечером 27 мая жители Омска жаловались на мощный грохот, похожий на взрывы, вызывавший вибрацию стен. Особенно много сообщений поступило из Омского района (окрестности поселков Пушкино, Андреевка и Ростовка), а также из Амурского поселка в северо-восточной части города. Губернатор области Виталий Хоценко распорядился провести проверку после многочисленных сообщений местных жителей о громких хлопках.