В 2025 году в Башкирии увеличилось число ДТП с детьми-водителями

В 2025 году в Башкирии заметно увеличилось число ДТП с детьми-водителями, сообщил начальник Госавтоинспеции в регионе Владимир Севастьянов.
Несовершеннолетние за рулем совершили уже 7 ДТП. Из них в двух случаях подростки управляли автотранспортом, в пяти — мототранспортом. Четыре дорожные аварии произошли из-за нарушений ПДД юными водителями.
«В текущем году сотрудниками Госавтоинспекции привлечено к ответственности 495 детей и подростков, которыми совершено 927 административных правонарушений в области дорожного движения», — сообщил Владимир Севастьянов.