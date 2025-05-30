Нырнул с пирса и больше никто не видел: в Башкирии 14-летний школьник пропал после купания в реке

В Нефтекамске утонул 14-летний мальчик. Подробности трагедии рассказали в МЧС по Башкирии.
По информации ведомства, подросток купался в селе Энергетик Нефтекамска. В микрорайоне Венеция есть пирс, с которого порой ныряют местные жители в воду канала Кармановской ГРЭС. В жаркий и знойный день школьник решил освежиться, прыгнул с пирса и больше его никто не видел.
— На месте работает оперативная группа и сотрудники ГИМС МЧС Башкортостана, а также спасатели Госкомитета РБ по ЧС. Ведутся водолазные работы и оперативно-следственные мероприятия, — сообщили в пресс-службе ведомства.
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