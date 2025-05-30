В Хабаровске Альбина с валютной биржи выманила 110 тысяч у электрика

В Хабаровске жертвой интернет-мошенников стал 61-летний электрик, работающий в одной из школ Индустриального района, сообщает hab.aif.ru.
Мужчина познакомился в соцсетях с женщиной по имени Альбина. Завязалась переписка, которая вскоре переросла в доверительное общение.
Альбина рассказала новому знакомому о возможности быстро заработать на валютной бирже и предложила попробовать. Мужчину идея заинтересовала. Вскоре с ним связался некий «менеджер» и объяснил, что нужно делать: купить и продать валюту на онлайн-платформе. Ему прислали ссылку на сайт, где он зарегистрировался, открыл брокерский счет и начал вносить деньги.
В общей сложности он перевел 110 тысяч рублей. Какое-то время «сделки» шли якобы успешно, но когда мужчина попытался вывести средства со счета, ничего не вышло. Тогда он понял, что его обманули, и обратился в полицию.
«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ — “Мошенничество”. Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы», — сообщает Сергей Субботин, врио заместителя начальника УМВД России по г. Хабаровску — начальника полиции.