К главе ведомства планировали обратиться с просьбой разобраться в ситуации с привлечением к ответственности жителя региона. Отмечается, что его необоснованно арестовали после того, как он защитил свою семью. Дело вызвало возмущение общественности.
СКР проверит обоснованность ареста жителя Краснодарского края
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу жителя Краснодарского края, которого привлекли к уголовной ответственности за защиту семьи от нападения группы мужчин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.