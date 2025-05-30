Ричмонд
+20°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СКР проверит обоснованность ареста жителя Краснодарского края

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу жителя Краснодарского края, которого привлекли к уголовной ответственности за защиту семьи от нападения группы мужчин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Источник: Коммерсантъ

К главе ведомства планировали обратиться с просьбой разобраться в ситуации с привлечением к ответственности жителя региона. Отмечается, что его необоснованно арестовали после того, как он защитил свою семью. Дело вызвало возмущение общественности.

Александр Бастрыкин дал указание руководителю следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслову поднять вопрос о передаче уголовного дела из органов МВД в производство следователей краевого управления ведомства. Также требуется предоставить детальный доклад по происшествию.