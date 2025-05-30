Минобороны: ПВО уничтожила за ночь 27 беспилотников ВСУ над регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) с 20:00 29 мая до 7:00 30 мая уничтожили 27 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами РФ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
— 15 БПЛА — над территорией Белгородской области, 12 БПЛА — над территорией Курской области, — написали в Telegram-канале Минобороны.
Днем ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Россия может снять ограничения на удары ракетным комплексом «Орешник» в ответ на антироссийские шаги западных стран. Также, по его словам, ВС РФ увеличит его дальность и мощность.
Тогда же Минобороны РФ сообщило, что бойцы ВС РФ освободили Строевку в Харьковской области, а также населенные пункты Гнатовка и Шевченко Первое в Донецкой Народной Республике.