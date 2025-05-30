Над Россией уничтожено 27 беспилотников

ВСУ атаковали РФ дронами.
В ночь на 30 мая российские средства ПВО ликвидировали 27 дронов ВСУ над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.
«…перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа…» — написали в telegram-канале ведомства. Из общего числа дронов 15 были сбиты над Белгородской областью, еще 12 — над Курской.
В Курске из-за атаки БПЛА один мужчина получил ранения, а также были зафиксированы повреждения в больнице и жилых многоквартирных домах. В Ельце Липецкой области и на территории Воронежской области была объявлена угроза атаки дронов. Подробнее — в материале URA.RU.