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Над Россией уничтожено 27 беспилотников

В ночь на 30 мая российские средства ПВО ликвидировали 27 дронов ВСУ над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

ВСУ атаковали РФ дронами.

В ночь на 30 мая российские средства ПВО ликвидировали 27 дронов ВСУ над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«…перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа…» — написали в telegram-канале ведомства. Из общего числа дронов 15 были сбиты над Белгородской областью, еще 12 — над Курской.

В Курске из-за атаки БПЛА один мужчина получил ранения, а также были зафиксированы повреждения в больнице и жилых многоквартирных домах. В Ельце Липецкой области и на территории Воронежской области была объявлена угроза атаки дронов. Подробнее — в материале URA.RU.