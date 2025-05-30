Над Россией уничтожено 27 беспилотников

В Курске из-за атаки БПЛА один мужчина получил ранения, а также были зафиксированы повреждения в больнице и жилых многоквартирных домах. В Ельце Липецкой области и на территории Воронежской области была объявлена угроза атаки дронов. Подробнее — в материале URA.RU.