ФСБ задержала муфтия, проводившего переговоры с захватчиками СИЗО Ростова

Сотрудники ФСБ и полиции задержали в Ростовской области самопровозглашенного муфтия Ахмеда Абусупьянова. Его подозревают в сотрудничестве с религиозным объединением «Ат-Такфир Валь-Хиджра»*. При этом именно он в июне 2024 года вел переговоры с захватчиками ростовского СИЗО-1.
— Абусупьянов появился в Ростовской области, сразу же назвался муфтием региона, а по сути он — самопровозглашенный деятель, сам себе дал регалии. (…) Ни с Донским мухтасибатом, ни с другими официальными исламскими организациями не сотрудничал, только скандалы устраивал, прямо настоящий радикал, — рассказал глава ДУМ Ростовской области муфтий Наиль Кулахметов, передает РИА Новости.
Возбуждено уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации и о хулиганстве по факту нападения на человека.
16 июня 2024 года Малик Гандалоев и другие обвиняемые, содержавшиеся в одной из камер следственного изолятора Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области, захватили в заложники сотрудников уголовно-исполнительной системы. После этого сотрудники были освобождены, среди них никто не пострадал.
* «Ат Такфир Валь-Хиджра» — в 2010 году Верховным судом России признана экстремистским объединением и запрещена на территории России.