ФСБ задержала муфтия, проводившего переговоры с захватчиками СИЗО Ростова

— Абусупьянов появился в Ростовской области, сразу же назвался муфтием региона, а по сути он — самопровозглашенный деятель, сам себе дал регалии. (…) Ни с Донским мухтасибатом, ни с другими официальными исламскими организациями не сотрудничал, только скандалы устраивал, прямо настоящий радикал, — рассказал глава ДУМ Ростовской области муфтий Наиль Кулахметов, передает РИА Новости.