Огромный крокодил съел прыгнувшего в реку 13-летнего мальчика

В Индонезии подросток стал жертвой нападения гигантского крокодила. Об этом информирует Daily Mail.
Трагедия произошла 24 мая 2025 года. Согласно свидетельствам очевидцев, 13-летний Мухаммад Сяхпутра Алманда играл в футбол с товарищами у берега реки. Четырёхметровый крокодил внезапно напал на мальчика, когда тот зашёл в воду за мячом.
Он попросил приятеля бросить мяч в воду, прыгнул за ним и не вынырнул, рассказали свидетели. Друзья подростка в панике наблюдали, как хищник утягивает его под воду. Рептилия растерзала юношу и поглотила части его тела.
Спасатели на лодках прочесывали акваторию несколько часов, прежде чем обнаружили тело с многочисленными повреждениями. Родители погибшего получили останки сына для погребения.
Гибель мальчика вызвала волну возмущения среди местных жителей: люди требуют от властей незамедлительных мер по обеспечению безопасности.
Эксперты указывают на тревожную тенденцию — в последние годы крокодилы всё чаще появляются вблизи поселений. Из-за избыточного рыболовства и разрушения естественной среды обитания хищники вынуждены искать пищу ближе к населенным пунктам.
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