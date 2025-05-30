«Пытался обесточить деревню, чтобы отключить фонари». Серийный преступник задержан в Пинске

Так, в милицию обратился горожанин, заявивший, что с фасада его дачного дома в деревне Колодеевичи за один день украли две камеры видеонаблюдения. И еще две камеры кто-то украл в ту же ночь у соседей. А в ходе следствия выяснилось, что преступник даже пытался отключить трансформатор, чтобы обесточить деревню и полностью выключить уличное освещение.