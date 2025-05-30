Журналистка Ксения Собчак полностью погасила долг по штрафу ГАИ, за неуплату которого суд назначил ей административный штраф уже в 10 тысяч рублей. Такие данные следуют из материалов ФССП РФ и судебных документах.
Уточняется, что у журналистки была задолженность в 750 рублей за неуплату штрафа ГАИ. П со состоянию на 28 мая, штрафа за ней больше не числится, передает РИА Новости.
1 мая стало известно, что Мировой суд по искам Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы принял решение о взыскании долга по коммунальным платежам с рэпера Тимати. Однако сумма задолженности так и осталась неизвестна.
ФНС в свою очередь выявила у блогерши Валерии Чекалиной новый долг на сумму свыше 28 миллионов рублей.