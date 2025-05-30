Мужчина погиб в результате ДТП на МКАДе

На 97-м километре МКАД в районе Метрогородка ночью столкнулись два автомобиля. В результате аварии один мужчина погиб, четверо получили тяжелые травмы. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 30 мая, сообщил источник в экстренных службах.
Всего в ДТП пострадали пять человек. Пострадавшие были госпитализированы, обстоятельства происшествия выясняются.
О происшествии стало известно еще в два часа ночи 30 мая — тогда движение в районе аварии было перекрыто, однако ближе к утру оно было восстановлено.
Накануне на Новорижском шоссе в районе Кунцево на левой полосе в сторону центра произошла авария с участием нескольких автомобилей.
Ранее возле Московской кольцевой автодороги на платной трассе из Москвы в Санкт-Петербург произошло массовое ДТП с участием грузовика, автобуса и трех легковых автомобилей. По словам очевидцев произошедшего, один из автомобилей перевернулся.