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Из Уфы увеличится число авиарейсов в Минводы

Из Уфы увеличится количество авиарейсов в Минеральные Воды.

Источник: Комсомольская правда

Utair с начала июня открывает авиасообщение между столицей Башкирии и Минеральными Водами. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта «Уфа».

Согласно расписанию, самолеты будут курсировать по данному направлению с периодичностью два раза в неделю. По понедельникам вылет из уфимского аэропорта запланирован на 18:00 с обратным рейсом в 20:10. В четверги борты будут отправляться из Уфы в 15:55, а из Минеральных Вод — в 18:05.

Продолжительность перелета в обоих направлениях составит 3 часа 10 минут.

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