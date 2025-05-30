Из Уфы увеличится число авиарейсов в Минводы

Согласно расписанию, самолеты будут курсировать по данному направлению с периодичностью два раза в неделю. По понедельникам вылет из уфимского аэропорта запланирован на 18:00 с обратным рейсом в 20:10. В четверги борты будут отправляться из Уфы в 15:55, а из Минеральных Вод — в 18:05.