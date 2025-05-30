В Ростове трое мужчин задержаны за участие в экстремистской организации

«Возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего мужчины по подозрению в участии в экстремистской организации и хулиганстве (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ), а также в отношении двоих его знакомых — жителей города Ростова-на-Дону 35 и 36 лет по подозрению в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ)», — пишет источник.
По данным следствия, в 2022 году 62-летний подозреваемый вступил в организацию, которая признана экстремистской и ее деятельность запрещена на территории РФ. Принимая участие в деятельности организации, он проводил собрания прихожан, где проповедовал негативное отношение к представителям других религиозных конфессий и течений.
Кроме того, он совместно с двумя своими знакомыми, находясь на улице 16-я Линия в городе Ростове-на-Дону, грубо нарушая общественный порядок и выкрикивая слова ненормативной лексики, избил местного жителя, причинив ему телесные повреждения.
Фигуранты задержаны. Следователем рассматривается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.