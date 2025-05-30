В Ростове трое мужчин задержаны за участие в экстремистской организации

По данным следствия, в 2022 году 62-летний подозреваемый вступил в организацию, которая признана экстремистской и ее деятельность запрещена на территории РФ. Принимая участие в деятельности организации, он проводил собрания прихожан, где проповедовал негативное отношение к представителям других религиозных конфессий и течений.